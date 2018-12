Tallinna korteritehingud on peagi vabalanguses

Novembris tehti Tallinnas kinnisvaraga kokku 1209 ostu-müügitehingut, mis on kaheksa protsenti vähem kui oktoobris. Novembris maksis Tallinna korteri ruutmeeter keskmiselt 1813 eurot, mis on 3,3 protsenti varasemast kuust vähem. Novembris müüdi Tallinnas 33 hoonestatud elamumaa krunti, mis on ühe võrra vähem kui varasemal kuul. Kalleim eramu müüdi 410 000 ning soodsaim 100 euro eest. Möödunud kuul müüdi 22 elamumaa krunti, mis on 17 võrra enam kui oktoobris. Kalleim krunt maksis üle miljoni ning odavaim 22 000 eurot.