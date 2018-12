Etsy ekspert: need kolm trendi vallutavad tuleval aastal inimeste köögid

Etsy meeskond pani pead kokku, et tuua koduomanikeni järgmisel aastal meie köökides kanda kinnitavad trendid. Kas ja kuidas trendihoiatused meie kodudes ilma teevad, näitab vaid aeg.

Armsad villatupsud on tulnud selleks, et vahetada välja eelnevatel aastatel populaarseks osutunud flamingod ja laiskloomad, vahendab thekitchn.com. Igas kaasaegses köögis on vähemalt üks laama pildiga tass või sisustusdetail.