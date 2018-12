Fotod: paljudele eestlastele tuttav legendaarne trahter pandi müüki

Müüa kogu Pärnumaal asuv Kuldlõvi kõrtsihoone, milles asub restoranipind, peosaal ja kümme välja arendamata korteriomandit. Peahoone on üldpinnaga 1572,8 ruutmeetrit ja ehitatud 18. sajandil. Maja konstruktiivne osa koos katusega on hästi säilinud. Esimene teadaolev ümberehitus toimus 1977, millest alates on hoonet kasutatud restoran-elamuna.