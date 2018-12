FOTO: Uuesalu Arendus OÜ

Linnalähedases, Ülemiste järve taguses Viljandi ja Tartu maantee vahele jäävas männimetsaäärses Uuesalu Kodus on valminud üle 50 looduslähedaste lahendustega kivimaja, millest enamik on omanikud juba leidnud, kuid veel üksikud ootavad jõuluks päris oma peresid.

Piirkonnas on privaatsed ja optimaalse suurusega eluasemed, palju rohelist keskkonda ning hea infrastruktuur, mis rahuldab ka kõige nõudlikuma pere olmevajadused. Tegu on logistiliselt väga hea asukohaga Tartu ja Viljandi maantee vahelisel alal, mis tagab liikumisvõimaluse mitmel suunal, jäädes samas suurtest magistraalidest ja tootmisobjektidest eemale.

Uuesalu kõige suur väärtus on kindlasti loodus. Olemasolev kõrghaljastus ja mets plaanitava arenduse kõrval ning loodav kahe hektari suurune pargiala on eelis, mis eristab piirkonda paljudest teistest tänastest uuselamurajoonidest ning annab mõnusa privaatsuse, jäädes siiski kesklinnale piisavalt lähedale. Lisaks ei ole Uuesalus ka ühtegi suurt kortermaja.



Nupukad lahendused

Kõik need stiilsed ühepereelamud on projekteerinud arhitekt Marina Orlovski. «Arendaja soov oli ühekordne ja modernne viilkatusega energiasäästlik üksikelamu,» kommenteerib arhitekt. «Kuna detailplaneeringuga oli aga arhetüüpne viilkatusega vorm juba ette antud, siis säilitasime selle, aga jätsime arhetüüpsed detailid ära.» Tema ülesanne oligi luua kompaktne, loogiline, puhas ja avar maht, mida oleks võimalik ka väikeste muudatustega projektis hõlpsasti suuremaks ehitada.

Tänu nupukale plaanilahendusele on majades kasutut koridoripinda võimalikult vähe. Elutuba ja köök moodustavad mõnusa avara ala koosviibimisteks. Magamistubade ette aga on tekitatud väikesed lükandustega suletavad sopid, mis võimaldavad privaatset tsooni ühiskasutatavast alast paremini eraldada.

Päris oma maja kahetoalise korteri kuluga

Uuesalu Arendus OÜ juhatuse liikme Janar Muttiku sõnul on kogu arenduse esmane eesmärk ehitada kvaliteetseid, optimaalse suurusega ja energiasäästlikke pereeramuid, mille energiaklass on B.

«Selle arenduse majad on projekteeritud võimalikult naturaalsetest materjalidest. Materjalide valikul on arvestatud, et need aitaksid kaasa tervisliku mikrokliima kujunemisele, looksid hea heliisolatsiooni ning oleksid vastupidavad ja pikaealised,» avab arhitekt plaane.

Nüüdisajal võib energiatõhusaks pidada vähemalt B-energiaklassi kuuluvat hoonet, mida vahel nimetatakse ka madalenergiahooneks, selgitab Energiapartner OÜ tegevjuht Mikk Saar. «Uuesalu Kodu majad on B-energiaklassis ehk tasemel, kuhu jõuavad energiatõhusalt ehitatud hooned, mis ise energiat ei tooda. Majadel on väga head ja soojapidavad aknad, soojustagastusega ventilatsioonisüsteem ning madalaid küttekulusid aitab hoida maasoojuspump. Hoonetel on üldjuhul piisavalt katusepinda, et täiendavalt päikesepaneelide kasutuselevõtmisega jõuda liginullenergia- või isegi neto- või plussenergiahoone tasemeni,» arutleb Saar.

Parim paik lastega peredele

Uuesalu on väga populaarne iseäranis lastega perede hulgas, kuna piirkonnas on hea infrastruktuur eesotsas lasteaia ja põhikooliga, mis rahuldab ka kõige nõudlikuma pere vajadused. Kodukandist kaugemates koolides käivad lapsed saavad kesklinna liinibussiga.

Kivilinnas puudub lastel pahatihti võimalus toast aeda astuda või mänguväljakul mütata, lisaks ohustab turvalisust tiheda liiklusega sõiduteede lähedus. Uuesalu küla majade kompleksis asuvatest kodudest saavad ema-isad oma põnnid rahuliku südamega üle ukse omapäi õue saata. Piisab isegi väiksemast murulapikesest liivakasti ja kiigega, mis lastega perele palju vabadust juurde annab. Lisaks on looduskaunis ja vaikne koht mudilaste kasvamiseks kahtlemata tervislikum mürarohkest linnakeskkonnast.

Pole harvad ka juhused, mil vanemat puitmaja vaevavad niiskus ja majaseen, mis iseäranis lastel võivad põhjustada allergiat, valu kurgus, köha, hingeldamist ning raskematel juhtudel immuunsüsteemi talitluse häired. Uuesalu majade materjalide valikul on arvestatud lisaks energiasäästlikkuseke ka tervislikku mikrokliimat. Need kodud on varustatud maaküttesüsteemiga, kõikides eramutes on põrandaküte ning energiasäästlik soojustagastusega ventilatsioonilahendus. Kasutatakse ainult naturaalseid materjale ja looduslähedasi lahendusi – kõik hooned on puit- või kivivooderdisega.

Kaunis Uuesalu piirkonnas on saadaval veel mõned üksikud majad, mis jõuludeks ootavad mõnusat kodutunnet ja hoolivat peret.