FOTO: Uuesalu Arendus OÜ

Küllap on meist enamiku soov uut elamist otsides turvaline, rahulik ja roheline keskkond – koht, kus saaks lapsed muretu meelega õue mängima saata või nendega koos väike rattaretk ette võtta. Sellegipoolest on pealinna lähedus siiski oluline, et kiiresti ja mugavalt kultuurisündmusi külastama ning meelt lahutama suunduda.

Kirsi kodu on just selline koht Tallinna lähinaabruses, Jüri aleviku kõrval, mida elukohaks valides ühenduvad mitmed eelised: energiasäästlikud ja ruumikad ridaelamud keset rohelust, kesklinnast lahutab kõigest 15-minutiline autosõit ning ümberringi on lugematuid võimalusi aktiivseks ajaveetmiseks.

Kuigi enamik kortereid on juba müüdud, siis veel mõned üksikud ootavad jõuluks uusi omanikke.



Maaõhk ja privaatsus linnas

Äärelinnas elamine on aastatega muutunud mugavaks ja heaks alternatiiviks linnast välja kolimisele. Ehitatud majad on hubased ja avarad, pakuvad piisavalt ruumi nii lastele kui loomadele ning samas asuvad kesklinna vahetus läheduses.

Uuematel ridaelamutel on ökonoomsed küttelahendused ning mõistlikud remondi- ja hoolduskulud. Mil majaost liiga kallis tundub, osutub ridaelamu praktiliseks väljapääsuks, avaraks korter-majaks, mida sageli õnnestub osta koguni korteri hinnaga – nii on näiteks Jüri aleviku kõrval paikneva Kirsikodu asumi puhul. Sealjuures on kõik kodud traditsioonilistest ridaelamutest ruumikamad – Kirsi teel ootavad uusi elanikke 151 ruutmeetri suurused ridaelamuboksid, mille boonuseks on oma isiklik aed, terrass ja kaks parkimiskohta.

Kõikides kirsikodudes on hoovid kenast hooldatud ja haljastatud. Naabrite pilkude eest pakub privaatsust kõrge elupuuhekk. Lisaks on terve kinnistu piiratud ka aiaga ja sinna pääsevad liiklema vaid need, kes omavad sellega väravapulti. Nii on tagatud kõikide elanike ja eelkõige laste turvalisus.

Kõik, mida eluks vaja

Planeering on kõikidel majadel avar ning ruumiküllane. Esimesel korrusel on uutes kodudes sisseehitatud garderoobikapiga esik, kust pääseb avatud planeeringuga elutuppa ja kööki. Elutoast aga avaneb vaade hoovipoolsele päikeselisele terrassile. Kõik magamistoad on ehitatud teisele korrusele, et need, kes pikemalt soovivad veel õhtuilu nautida ei segaks teiste und.

Siseviimistluses on kasutatud heledaid toone, mis lubavad värsketel majaomanikel kõik omaäranägemise ja soovide järgi sisustada kartmata suuri konflikte värvilahendustes.



Edukas vald, rõõmsad elanikud.

Kirsi tee ridaelamud asuvad Jüri aleviku kõrval, mis on pealinna lähistel paiknevatest alevikest küllap üks edukamaid ja õnnelikumaid. Tänu majandusüksuste arvu kasvule ja tuhandetele töökohtadele on vald tugev kohalikus majanduses, kuid mis peamine – peredel on Jüri kandis hea elada. Rae valla infrastruktuur on viimastel aastatel jõudsalt arenenud. Uute elurajoonide rajamisega paralleelselt on välja ehitatud haljasalad, mänguväljakud, spordi- ja matkarajad. Järjest on lisandunud uusi lasteaiakohti, teid ja kergliiklusteid; laienenud on Jüri gümnaasium ja spordikeskus.

Tunne oma lähiümbrust.

Aktiivse ajaveetmise võimalustest ei tule Rae vallas puudust. Piirkonnas on jalgratta- ja rulluisusõiduks head võimalused, mis järjest paranevad. Senistele lisaks avati suve lõpul uus nelja kilomeetri pikkune lõik kergliiklusteed, mis kulgeb Aaviku külast Patika viaduktini. See sündmus viis kohalikud taas lähemale unistusele, et kõik suuremad elamupiirkonnad oleksid omavahel ühendatud kergliiklusteedega.

Ka looduses matkamiseks ja mitmekülgse maastiku nautimiseks pakub Rae vald mitmeid variante. Avastamisrõõmu peredele toovad looduskaitsealused objektid nagu Kurna mõisa park, Külma talu park, Paraspõllu looduskaitseala ja soo, Lehmja tammik, Vaskjala (Karjavere) tamm ja Reima kadakas Suursoo külas. Sedalaadi retked võimaldavad tutvuda oma kodupiirkonna kultuuripärandiga ning rõhutada selle väärtust ka pisematele pereliikmetele.

FOTO: Uuesalu Arendus OÜ

Kirsi kodu aktiivsele perele

Kirsi kodust ei jää kaugele Jüri spordihoone, millest huvilised leiavad pallihalli, kus saab mängida korv- või võrkpalli, sulgpalli ja lauatennist, aeroobika-, jõu- ja kergejõustikusaalid ning maadlusmattide ja poksikottidega budosaali. Spordihoone kompleksi kuuluvad jalgpallistaadion (kaks kunstmuruga jalgpalliväljakut), kergejõustikustaadion (330meetrine tartaankattega jooksurada, kaugus-, kõrgus-, teivas- ja kolmikhüppe harjutamise võimalused, kuulitõuke- ja odaviskeala), liivaväljak (rannajalgpall, liuväli, hoki) ning asfaltkattega tenniseväljak. Ujulakompleksi kuuluvad neli 25-meetrist rada. Toimuvad erinevad treeningud alates lauatennisest, lõpetades vesiaeroobikaga. Ujulakompleksi juurde kuuluvad ka eraldi meeste ja naiste leilisaun ning aurusaun. Kuigi kaugele ei jää ka piirkonna teised spordikeskused nagu Järveküla, Peetri, Lagedi ja Vaida spordihooned.

Jalutamiseks ja tervisespordiks sobilikud Jüri terviserajad paiknevad gümnaasiumi staadioni taga, pikkustega 1,6 km, 2,6 km ning 5,3 km. Hiljuti terves pikkuses valgustuse saanud terviserajad on muutunud iga aastaga järjest enam külastatavaks. Talvel tulevad sportima suusasõbrad erinevatest valla asumitest, suviti kasutatakse radasid peamiselt jalutamiseks ja jooksmiseks.