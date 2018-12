Hästi valitud valgustus annab koju palju enamat kui lihtsalt valgust

FOTO: pixabay.com

Leedvalgustuse võidukäik

Olgugi, et valgustusmaailm on üle läinud leedtehnoloogiale, näevad valgustisalongide esindajad sageli, et inimestel on veel keeruline selles maailmas orienteeruda. «Seetõttu valitakse pahatihti liiga tugeva, nõrga või valge valgusvärvusega valgustid,» märgib Liisa Johanna Luts. «Leedvalgustite puhul tuleb vaadata nende valgusvoo tugevust, mida mõõdetakse luumenites (lm), samuti on väga oluline valgustemperatuuri skaala kelvin (K), mille järgi teame, et kas valgusti annab kollakat sooja valgust või hoopis sinakat külma valgust. Eri funktsioonidega ruumides on soovitatav kasutada erineva värvustemperatuuriga valgust. Mida suurem on number, seda külmem on valgus. Näiteks 2700–3000K on soe, kollakas ja hubane valgus, mida just kodudesse soovitame.»

Elutoas soovitab Ülle Jõks kõigepealt tagada üldvalguse. «Lisaks laevalgustite kasutamisele tuleks valgustada ka ruumi muud osad, kasutades selleks süvis- või seinalampe. Kohtvalgustid aitavad valgustada isegi erilise kujuga ruume või kaldlagesid, kuhu rippvalgusti ei sobi.» Lastetuppa tasub Lutsu nägemust mööda osta neutraalset tooni valgusteid, mida saab edukalt kasutada aastaid – ka siis kui põnn enam nii väike ei ole. «Lõbusust saab luua väikeste detailidega, mida on hiljem lihtne vahetada.

Lastetubades võiks kasutada pigem hajutatud üldvalgust andvaid valgusteid, kui suunatavaid prožektoritüüpi lampe. Lastetubades on eriti oluline, et valgust oleks piisavalt, sest mudilased teevad nii mängimise kui õppimise käigus tegevusi, mis nõuavad täpsust ning selleks, et nende silmi mitte väsitada, on hea valgus väga oluline.»

Magamistoas on hea kasutada valgusteid, mis oleks allapoole suletud, et valgus ei pimestaks voodis oleku ajal. «Ideaalne lahendus oleks paigaldada valgustid voodi peatsisse koos lülitiga, et tule kustutamiseks ei peaks enne uinumist üles tõusma,» räägib Jõks. «Seinavalgustit valides peaks mõtlema otstarbele: kas see peaks olema meeleolu- või lugemisvalgus, kitsalt suunatav valgus, et ei häiriks kaaslast samal ajal, või vahest hoopis valguspaneel. Hea õhkkonna aitavad luua voodi kõrvale pika riputiga alla lastud rippvlagustid, laua- või põrandavalgustid. Hubasus sünnib valguse ja varjuga erinevaid objekte või nurki välja valgustades või esile tõstes.»

FOTO: pixabay.com

Marmor, messing ja samet

Tehnoloogia areng on mõjutanud ka valgustitrende. «Nagu kogu sisekujundus- ja disainimaailmas, jätkavad ka valgustite puhul võidukäiku art deco ja eelmise sajandi keskpaiga mõjutused,» toob Luts välja. «Materjalide poolest on viimastel aastatel trendikaks saanud marmor, messing ja samet. Samas, aina rohkem asenduvad kuld- ja messingviimistlused veidi rahulikemate soojade metallitoonidega.

Paljud tootjad on välja tulnud pehme kulla ja harjatud messingiga, samuti on väga popid matid viimistlused, eriti pastelsetes toonides. Klaasist valgustite puhul on moes eri tooni klaasid, iseäranis palju kasutatakse halli suitsuklaasi.» Ka Ülle Jõksile jäid viimatisel valgustusmessil Milanos silma art deco’st inspireeritud valgustid, mida iseloomustavad elegants ja geomeetrilised vormid, rikkalik materjalikasutus ning külluslikud läikivad pinnad. «Teiseks märksõnaks võiks olla suuremõõdulised arhitektuursed valgustid, mida sageli saab komplekteerida vastavalt kliendi soovidele. Nõudlus mitmekorruseliste valgustite järele on tulnud praegusest arhitektuurist, kus eramajades kohtab sageli ruume läbi mitme korruse.»

Rääkides suundadest, kuhu tänapäeva valgustimaailm liigub, nendib Ülle Jõks: «Tootjad on võtnud suuna inimeste heaolu tagamisele läbi valgustuse, sest elu on liiga lühike, et end personaalses valguses mitte hästi tunda.» Õpetatakse, kuidas ja millal sättida valgustust vastavalt välistele oludele läbi värvustemperatuuri reguleerimise. Appi saab võtta äppe ja tootjate endi loodud tarkvara. Põnevaks on osutunud häälkäskluse Alexa kasutamine valgustite sisse- ja väljalülitamiseks, mis elu mugavamaks teeb. Valguse juhtimiseks kasutatakse Bluethooth või Dali süsteeme ning palju kohtab ka Zig Bee süsteemi.

FOTO: pixabay.com