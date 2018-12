Klassikalise jõuludekoratsiooni uusversioon vihastab traditsioonilise lähenemisega inimesi

Ettevõte Gorilla Goodies on kätte võtnud ja andnud kaasaegse ilme väga klassikalisele Jeesuse sünni stseenile, vahendab House Beautiful. Ise nimetavad nad stseeni uut nägu hipsterlikuks. Siin võib näha, kuidas Joosep ja Maarja lapse sõime juures põlvitades selfit klõpsivad, kusjuures Maarja hoiab käes kohvitopsi, teeb duckface´i ja näitab sõrmedega rahumärki.

Kolm tarka hommikumaalt liikuvad tasakaaluliikuriga ja hoiavad käes Amazoni pakke. Karjane vahendab sündmusi Snapchati abil kõigile oma sõpradele, kõrval kaaslasteks 100% orgaaniline lehm ja nunnusse kampsikusse riietatud lammas. Jeesuse sünnikoht, muide, on aga varustatud päikesepaneelidega.

FOTO: gorillagoodies.com

Paljud usuküsimusi mitte liiga tõsiselt võtvad inimesed saavad hea kõhutäie naerda, aga on ka traditsioone hindavamaid inimesi, kes siinkohal nalja ei mõista. Kui sisustusportaal House Beautiful uusversiooni oma lugejatega jagas, puhkes nende Facebooki-lehe kommentaarides tõeline pahameeletorm.

Inimesed leiavad, et sellist asja ei tohiks jagada ega levitada, sest see on lugupidamatu ja irvitab usklike üle. «Tegemist on kristlaste jaoks kõige pühama sündmusega. Häbi, House Beautiful, et te midagi sellist jagada julgete!» kirjutab üks.

«Minu meelest on see kohutav. See ilmestab väga hästi, kuhu maailm jõudnud on ja kuidas ühiskond soovib, et sa oma usu maha salgaksid ja sellest lahti ütleksid. Selliste pühade hetkede naeruvääristamine muud eesmärki küll ei täida,» kirjutab teine.

Nendega nõustujaid on arvukal hulgal. Kuid leidub ka neid, kes asjale pisut rahulikumalt lähenevad. «Olen pühendunud kristlane. Kas nähtu ajab mind raevu? Kaugeltki mitte. Võib-olla ongi aeg Jeesuse sünni lugu tänapäevasesse kuube panna, et inimesed sellest rohkem aru saaksid. See aitaks neil ehk jumalale lähemale jõuda,» ütleb üks.

«Siin pole põhjust millegi peale solvuda. Olen ka kristlane, aga minu meelest on see päris vaimukalt tehtud,» arvab teine.