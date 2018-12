Fotod: odavaim müügis olev maja Tallinnas pakub väga põnevaid võimalusi

Tilluke maja Uus-Tatari ja Ravi tänavate ristmikul Tallinna südalinnas on ehitatud 1928. aastal. Majas on üldpinda kõigest 16 ruumteerit+kelder, mis teeb kokku umbkaudu 19 ruutmeetrit.

Majas on varasemalt tegutsenud kingsepatöökoda, lillepood ja ladu, praegu seisab see tühjana. Eraldi sissepääsuga kivimaja köetakse ahjuga. Veevarustust hoones praegu ei ole, aga vesi on võimalik majja sisse tuua.

FOTO: KV.EE

Maja ehitusalust pinda on võimalik suurendada, samuti süvendada maja all asuvat pinda korruselisuse muutmisel ja maja üldpinna suurendamise eesmärgil (katuseharja on lubatud tõsta, katuseräästast mitte).

Kuid samas võib maja võtta kasutusele ka just sellisena nagu see on: sellest saaks suurepärase trendika minimaja noorele oma elu alustavale inimesele. Paremat asukohta on minimajale Tallinnas raske leida.

