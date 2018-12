Kodus ei tohiks iseenda huvides olla liiga palju perefotosid ja mälestusesemeid

Perefotod on suurepärane sisustuselement: see annab ruumile elu juurde ja on samas väga sügava isikliku tähendusega detail. Kuid kui nendega liiale minna, hakkavad kallite inimeste pildid sulle vastu töötama, vahendab House Beautiful.

Sisekujunudaja Carolyn DiCarlo selgitab, et fotodega kaasneb alati visuaale stimulatsioon. Need panevad su aju tööle, perefotode nägemisega kaasneb lisaks fotol oleva teadvustamisele ka näiteks pildistamisega kaasnenu meenutamine.

Olukorras, kus meie aju on niigi pidevalt igasugu infoga üleujutatud, ei tee see kodust õhkkonda kuidagi rahulikumaks ega lase meil lõõgastuda. «Suure hulga perefotodega kaasneb visuaalne kaos. See väsitab. Pilte nähes peab aju kogu aeg infot töötlema ja ruum hakkab selle asemel, et meid rahustada, meid hoopis ülestimuleerima,» ütleb DiCarlo.