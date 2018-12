Sametkangast kardetakse kodu sisustamisel põhjendamatult palju

Sametit interjööris sai näha väga ammu – paljud meist ei mäletagi, et seda oma kodus üldse kunagi kasutatud oleks. Nüüd aga murrab samet end jõuliselt ruumidesse ja seda tunnistavad ka sisekujundajad. Sameti tagasitulek ei ole aga läbinisti ootamatu. «Ma arvan, et siin ei tule sügavat põhjust otsida – nagu kõik muu siin elus, on ka samet käimas lihtsalt oma uut ringi, ja hakkab kaunistama meie kodusid järjest rohkem,» ütleb leenu.CO disainer Janne Heinaru.

2 RUUTU sisekujundaja Liivi Lillimägi ütlust mööda on samet suurepärane vahend, mille abil saab kodule ilma suurema vaevata luksuslikku joont lisada. «Sametkangal on oma kindel karakter ja tema puhtad värvid teevad lihtsast kodust luksusliku kodu,» sõnab ta. See on ka tõenäoliselt praegu, mil luksuslikud interjöörid on väga moes, üks selle kanga menu põhjustest.

Sametit interjööris kasutada pole lihtne – materjal on väga dominantne ja muudab oma kohalolekuga ruumi nii-öelda raskeks. «Sameti kasutamine eri elementides ühes ruumis seab teatavad piirangud. Õnneks on sametit väga eriilmelist ja see annab suuremad võimalused,» ütleb Heinaru. Sametit on läikivat, mitteläikivat, pikema ja lühema karvaga, puuvillast ja sünteetilist ning sametkangaid on saadaval äärmiselt laias värvivalikus. Kõik need võimalused ja omadused loovad suhteliselt head tingimused sametit interjööris mitmekülgselt kasutada, ja mitte liiale minna.

Heinaru lisab, et kuigi sametit peetakse üldiselt luksuslikuks kangaks, on seda saadaval ka soodsama hinnaga, mistõttu on see kättesaadav ka hinnatundlikumale kliendile. «Julgustan kõigil kangapoodides, mööblikanga valimisel või valmiskardinaid otsides ikka ka samet üles leida – seda eriti praegusel pimedal ja külmal ajal, kus sameti pehmus käe all on mõnus ja soe,» ütleb ta.

Katsetada tasub mitut moodi

Liiale on sametiga lihtne minna siis, kui soovid kõiki neid eespool mainitud eriilmelisi sametkangaid korraga oma kodus kasutada. Disainer Janne Heinaru sõnul ei saa kindlasti väita, et sametdiivan, sametpadjad, sametist kardinad ja samettoolid oleks tingimata liialdus. «Sametdiivan sametpadjaga kõlab päris mõnusalt, võib-olla võiks neil kahel erinev toon olla, et mõlemad kenasti välja paistaksid,» kinnitab ka Höme sisekujundaja Brette Saar. Tema enda kodus on heleroosa sametpadi hoopis pruunil nahast diivanil ja tulemus on suurepärane. Niisiis tasub proovida ja katsetada, sest esmapilgul sobimatu võib tegelikult väga hästi kokku kõlada.

Lillimägi ütlust mööda on üsna ohutu lähenemisviis, kui panna akna ette sametkardinad ja diivanile samast kangast valmistatud dekoratiivpadjad. «Just nii, nagu me ka riietuses valiks punased küüned ja huuled koos punaste kingadega,» näitlikustab ta.