Fotod: ajaloolised köögikapid välja lõhkunud pere kodu ärritab inimesi

Koduomanik ise on uue tulemusega väga rahul, sest tema hinnangul on tegu köögiga, mis talle täpselt sobib. Pealegi, nagu ta ütleb, jäid vineerist köögimööbli alumised kapid täies mahus alles, nii et side endiste aegadega on täiesti olemas. Vineerkapid pole tema hinnangul ka eriline väärtus, mida taga leinata. Tegu pole väärispuiduga.