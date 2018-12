Tänavu on väga menukaks muutunud üks äärmiselt kummaline jõulukomme

Tegemist on hapukurgi kujulise kuuseehte ja sellega seonduva mänguga, vahendab Apartment Therapy. Kurgikujulised ehted on sel aastal järsku väga menukaks muutunud ja pealtnäha on tegu täiesti tühjalt kohalt tekkinud trendiga, aga tegelikult käib asjaga kaasas üks ammuunustatud mäng.

Tegemist on Saksamaalt pärit Weinachtsgurke´ga. Legendi järgi peidetakse rohelist värvi kurgikujuline ehe jõuluõhtul kusagile kuuse sisse ja inimene, kes selle leiab, võib arvestada, et järgmisel aastal saadab teda hea õnn. Samuti võib kurgileidja esimesena kuuse alt kingi avada. Mõnes piirkonnas sai kurgileidja ka eraldi spetsiaalse kingi.

Tänavu on sellest aga plahvatuslikult saanud ülemaailmne trend. Kust see uue hoo sisse sai, ei tea keegi. Eriti menukas on kurgiotsimine muutumas Ameerikas ja arvatakse, et asja taga on mõne ettevõtte väga õnnestunud turundus.