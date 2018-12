Ettevõtlik austraallana Paige Stuart on suutnud suurema vaevata üsna märkimisväärse varanduse kõrvale panna. Poolteist aastat tagasi Melbourne'i linna kolinud 28-aastane naine taipas, et kõik eluks vajalik on uues linnas kas käe ja jala ulatuses või hoopis mõneminutilise jalutuskäigu kaugusel. Niisiis loobus noor naine oma sõiduauto kasutamisest.