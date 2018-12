Fotod: Tallinnas on müüa haruldane kolme terrassiga korter

Tallinnas Raua tänaval on müüa 2002. aastal ehitatud majas asuv korter. Maja kõige kõrgema korruse korteri juurde kuuluvad kolm terrassi, kust avanevad vaated igasse ilmakaarde.

Tegemist on haruldase võimalusega kolida Kadriorus nii kõrgele ja omada kodu, kus kolmelt terrassilt saab nautida hommiku-, päeva- ja õhtupäikest.

Korteris on kolm magamistuba, vannituba sauna ja dušiga, avar elutuba kaminaga ja suurepärane köök. Kõikides tubades on kliimaseaded ja sundventilatsioon.

Viimistluses on kasutatud kvaliteetseid materjale ja kodutehnikat. Köögimööblis on integreeritud Miele tehnika, laavagrill, pliit ja veinikapp. Köögi tasapind on kivist.