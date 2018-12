Tallinna ajalooliselt väga olulisele tänavale on kerkimas võimsad uusarendused

Tallinnas Väike-Patarei 1/Jahu 6 paiknev ligi 7000-ruutmeetri suurune krunt sai tuntuks, kui sealt tänavu aprillikuus ehitustööde käigus keskaegsed aarded päevavalgele tulid. Nüüd on maatükile kerkimas uued privaatsed kolme- ja neljakorruselised korterelamud.

«Ajaloolist tausta väärtustades ehitame siia privaatsed kolme- ja neljakorruselised Mündriku korterelamud, milles on vaid 8-15 korterit. Tegemist on ostjate seas väga populaarse ja trendika Kalamaja piirkonnaga,» rääkis YIT Eesti juhatuse liige Margus Põim. Kokku on 7 hoonesse projekteeritud 94 ühe- kuni neljatoalist korterit.