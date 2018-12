Toiduvalmistamise õnnestumisel mängib rolli õigesti valitud praeahi

Pikad talved on mitmesuguste ahjuroogade ja küpsetiste valmistamisel ideaalseks aastaajaks. «Moodsad ahjud pakuvad väga palju võimalusi, millest enamik on nö mugavusfunktsioonid, et teha perenaise elu lihtsamaks,» nendib OnOff Jaekaubanduse OÜ turundusjuht Veste Kivipalu. «Küpsetamiseks on enamik suurkauplustes müüdavatest ahjudest head, kõigiga saab krõbeda kana ja pehme saia. Kuid kvaliteetsemad ja kallimad ahjud aitavad valida küpsetusrežiimi ja aega, mõõdavad lisaks ahju temperatuurile ka liha temperatuuri, ning täiendavaks mugavuseks osutub lihtsustatud puhastus.»

Enne ahju ostmist …

Euronicsi kodumasinate kategooriajuht Martin Soomi sõnul tasub ahju ostes võrrelda järgmisi nüansse: küpsetusprogrammid, küpsetusplaatide pindala suurus, ahju puhastamine, lisatarvikud (küpsetusplaatide kogus, grillrest, toidutermomeeter, teleskoopsiinid), juhtimine (pöördnupud, puutetundlik ekraan, taimer) ning disain ja funktsionaalsus (vaikselt sulguvad/avanevad uksed, ventilaatori peatumine ukse avamisel, kiire soojenemine). «Mõistagi tasub ahju valimisel jälgida sobivaid mõõte,» lisab Soom. «Enimlevinud ahjud on standardmõõtu, mispuhul nii laius kui kõrgus on 60 sentimeetrit. Kompaktne kaks-ühes ahi hõlmab nii standardse ahju kui mikrolaineahju funktsioonid.»

Suure pere või sagedaste külaliste puhul läheb tõenäoliselt tarvis mahukamat ahju, milles saab suuremaid õhtusööke valmistada. Harilikult sobib ahi mahuga 70+ liitrit neljaliikmelisele või suuremale perele; 40–70-liitrise mahuga on parim valik kolme-neljaliikmelisele perele, ning 35–40 liitrit võiks olla ideaalne ühele või kahele inimesele.

Ahju isepuhastusrežiim säästab kasutajat

Suur osa nüüdisaegsetest ahjudest on varustatud isepuhastusrežiimiga. «Üks lihtsamaid puhastussüsteeme on katalüütiline,» märgib Soom. Katalüütiliselt puhastuva ahju seinad on kaetud mikropoorse emailiga. Viimane imab, oksüdeerib ja lõhustab rasvu, jättes maha puhta pinna. Katalüütiline puhastus rakendub tööle toiduvalmistamise ajal 230°C juures, seega pole vaja käivitada eraldi puhastusrežiimi, piisab, kui ahju aeg-ajalt kõrgemal temperatuuril kasutada. Kui vanematel ahjudel mõne aasta möödudes katalüütilise puhastumise võime vähenes ja lõpuks ammendus, misjärel tuli ahju seinad välja vahetada, pole tänapäeva ahjudel enam eemaldatavaid katalüütilisi seinu, vaid juba algselt kaetud ahjuseinad, mis tootjate lubadust mööda kestavad terve ahju eluea. Küll tasub arvestada, et põhi ei puhastu katalüütiliselt ning vajab ikkagi käsitsi pesemist.

Üks parimaid puhastusvariante on Soomi sõnul pürolüütiline puhastus, mis seisneb ahju kuumutamises kuni 500 kraadini, misläbi ahjus olev mustus tuhastub ning tuleb pärast protsessi kokku pühkida. «Puhastuse ajal on uks lukustatud ja pürolüüsahjud on kaetud vähemalt kolmekordse ukseklaasiga,» räägib Soom.

Moodsad ahjud on hästi varustatud