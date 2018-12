Fotod: natside ajalooga tihedalt seotud kodu ei leia kuidagi ostjat

Tegemist on Joseph Goebbelsile kuulunud järveäärse majaga Berliini lähedal ja selle müügiaeg on olnud hämmastavalt pikk: maja pole uut omanikku leidnud suisa 20 aasta jooksul, vahendab WarHistory Online.

Oma eluajal kasutas Goebbels Hitlerilt kingiks saadud maamaja põhiliselt selleks, et võõrustada teisi esinatse, kirjutada oma juudivastaseid kõnesid ja pidada armuafääre mitmete erinevate näitlejatega, keda ta väidetavalt natsipropaganda filmide jaoks prooviesinemistele kutsus.

Niiöelda maakodu on tegelikult tohutu lahmakas ehitis, millel 70 tuba. Maja juurde kuuluvat maad on ligi 17 hektarit. Nii suurte valduste tõttu polnud naise eest varjatud armukeste pidamine Goebbelsi jaoks ka eriti keeruline ülesanne.

Praegu hoiab maja korras haldusfirma ja plaan on seda pisut kõpitseda, et potentsiaalsetele ostjatele või rentnikele ahvatlevamaks teha, aga õigupoolest pole kedagi, kes seda hoonet kas või näiteks mõne sündmuse tähistamiseks rentida tahaks. On raske leida inimesi, kes oma elu ilusaid sündmusi natsiajaloo ühes põhipesas tähistada tahaks. Rääkimata sellest, et keegi sellest oma kodu sooviks luua.

Maja ülalpidamiskuludeks läheb hetkel aastas umbkaudu 230 000 eurot. Kohalik maakler Sven Heinemann on seda meelt, et lähedal asuva Bogensee järve ümbruse huvides oleks, kui maja, mille katus praegu näiteks läbi jookseb, üldse maha võetaks.

«Bogensee kandil on lootust täielikult õide puhkeda alles siis, kui Goebbelsi villa siit kaob. Mind paneb imestama, et seda maja pärast sõda ei lammutatud,» ütleb ta.

Kohalik omavalitsus pole aga nii veendunud, et maja tuleks tingimata lammutada, sest see on ainus nii hästi säilinud juhtivnatside eluase. Majas on väga palju algupäraseid detaile: Goebbelsi kabinetis on alles väärispuidust raamaturiiulid, vannitoas maja ehitusaastast pärit vann, paljude tubade seinu katavad algupärased puittahveldised.

Teisest küljest aga on just kõik need algupärased detailid ka põhjuseks, miks ostjad 20 aastat sellest majast eemale hoidnud on ja keegi seal ühtegi ettevõtet ega asutust pidada ei soovi. Pärast sõda asus majas lühikest aega lasteaed, kuid ka see kolis peatselt mujale.