Fotod: soodsa hinnaga otsib uut omanikku esimese Eesti aegne maja

Virtsu alevikus otsib uut omanikku 1931. aastal valminud ajalooline Virtsu raudteelaste elamu, mis on kasutusel olnud ka jaamahoonena. Kui raudtee Virtsust likvideeriti, asus majas raudteelaste puhkebaas.

FOTO: city24.ee

FOTO: city24.ee

Kõrvalhoonetest on säilinud saun, kuur ja tsaariaegne kuivkäimla. Väikesed puhkemajakesed vajavad lammutamist. 1931. aastal ehitatud kahekorruselise elamu seisukord on küll remonti vajav, aga hoone konstruktsioonid paistavad tugevad. Plekkkatus on korralik ja suuri läbijookse ei ole. Vahetamist vajavad esimese korruse põrandad.

Enam kui 200ruutmeetrise hoone ruumijaotus annab head eeldused majutustegevuseks. Hoonel on algselt olnud kaks sissepääsu. Esimesel korrusel on viis tuba, köök, WC, esikud ja panipaigad. Küttekehadeks on kolm ahju ja üks soemüüriga pliit. Teisel korrusel on viis tuba, kaks kööki, WC, koridor, esik ja panipaigad. Küttekehadeks on kolm ahju ja kaks soemüüriga pliiti.

FOTO: city24.ee

Seinad on valdavas osas kaetud vineertahvlitega ja laed üle löödud puitlaudisega, aga koridorides ja panipaikades on säilinud osaliselt ka ehitusaegsed kaarjad peegellaed. Samuti väärivad tähelepanu ehitusaegsed tubade originaaluksed.

Hoonel on väga ruumikas kõrge pööning, mille saaks vajadusel välja ehitada eluruumiks. Pööningul on säilinud kauni liigendusega poolümaraken, mis on välisfassaadi tõeliseks ehteks.

FOTO: city24.ee

FOTO: city24.ee

Saun on 1931. aastal ehitatud plekkkatusega kivihoone, mis vajab renoveerimist ja mille juurdeehituse osa vajab lammutamist.

Krunt on suurusega 1,5 hektarit, mille idapoolsesse külge on istutatud õunapuuaed. Kinnistul kasvavad kadakad ja osaliselt kõrghaljastus. Kaugus maanteest 100 m, Virtsu sadamast 700 m ja lähim kauplus on 350 m kaugusel.