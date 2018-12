Suur värvihoroskoop: vaata, mis karva peaks olema sinu tähemärgi kodu

Nii nagu paljusid meile sobivaid ja ebasobivaid asju määrab meie tähemärk, mängib see rolli ka siis, kui on vaja valida värve, millega end ümbritseda. Tahta või ei, aga on üsna kindel, et teatud kuus sündinud inimesele sobivad ühed värvid paremini kui teised, niisiis pole imestada, et see kehtib ka sisekujunduse puhul.