Foto: internetti ajab hulluks üks keeruline jõulupilt

Floristikaettevõte Bloom&Wild on tänavusteks jõulupühadeks välja lasknud mustripilfi, kus tuleb arvukate jõulukuuskede ja -ehete seast üles leida läänemaailma jõulude sümbollind punarind. Inimesed kurdavad, et tegu on peaaegu võimatu ülesandega, sest lind on nii osavalt ära peidetud.