Tiskresse kerkiv elurajoon toob kinnisvaraturule jõukohasemad korterid

«Tegu on terviklahendusega, kus kõik eluks vajalik on käe-jala juures, aga samas on kiire ühendus tänu suvel valminud Haabersti vidauktile igas suunas ja näiteks Vabaduse väljak on vaid veerandtunnise autosõidu kaugusel,» lisas Vähi.