Ühe büroo maaklerid küsisid koduotsijatelt põhjendamatut teenustasu

Üks maakleribüroo on sattunud keerulisse olukorda, sest jäi hiljuti vahele ebaseadusliku teenustasu küsimisega, vahendab The Sun. Nimelt küsisid büroo maaklerid regulaarselt klientidelt tasu selle eest, et neile huvipakkuvat kinnisvara näitasid.

Londonis asuva büroo kliendid on ühisavalduses teada andnud, et neilt küsiti kinnisvara näitamise eel teenustasu, mille kohta maakler kinnitas, et kui neile pakutav objekt ei meeldi, saavad nad raha tagasi. Hiljem selgus aga, et seda neile tagasi siiski ei anta.

Raha tuli maksta enne, kui maakleriga kohtuti. Büroo aga eitab, et midagi sellist kunagi juhtunud oleks. Nad väidavad, et raha on küsitud ainult siis, kui objektist huvitatu on tahtnud seda broneerida.

Üks avalduses osalenu, Israel Kujore, ütleb, et tema käest küsiti korteri näitamise eel enam kui 300 eurot. «See on pool summast, mida saaksin üüriks maksta. Aga tasusin selle naiivselt ära. Nüüd ei ole mul midagi teha. Kohtusse minna ei saa, sest ka selleks pole raha,» ütleb Kujore.

Büroo ütleb, et nad informeerivad oma kliente alati, kui küsivad tagastamatuid tasusid, kuid pahased kliendid väidavad vastupidist: neile pole seda infot keegi jaganud.

«Ka meile kinnitati, et see on tagastatav tasu ja kui meile pakutav objekt ei meeldi, saame raha tagasi,» ütleb halba aimamata enam kui 300 eurot välja käinud Marielle. Kui nad korterit nägid ja sellest loobuda otsustasid, teatas büroo, et nemad ei tea niiöelda vaatamistasust midagi ja ei ole seda raha saanud.

Sama kinnitavad ka mitmed teised internetikommentaatorid. Mõned neist on teadlikult maksnudki broneerimistasu, et objekti neile hoitaks, kuid sellest kõigest hoolimata ikkagi ilma jäänud.

Kinnisvarabüroo eitab endiselt kõiki süüdistusi. Büroo esindaja raiub, et kliendid olid teadlikud, et maksavad tagastamatut tasu. Ja kui keegi on maksnud broneerimistasu, on objekti ka broneerijale hoitud.