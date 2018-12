Koduomanikud pole ühe parima põrandakatte olemasolust sageli üldse teadlikud

Tegemist on korkpõrandaga, millel kõigi alternatiivide ees väga palju eeliseid. See on antibakteriaalne, mis tähendab, et sobib hästi allergikute kodudesse. Kork on vastupidav põlengule, sest põleb väga aeglaselt. Suurepärane eelis näiteks puidu ees. See pole vastuvõtlik kahjuritele ja vastupidiselt levinud uskumustele on seda väga lihtne hooldada.