Köögi tööpind vali kooskõlas vajaduste ja võimalustega

Milline töötasapind oma kööki valida, osutub kodu sisustajale parajaks pähkliks, sest valik on väga suur. Köökide kujundamisele pühendunud Hiie Härm ütleb, et nagu sellest veel vähe oleks, leiutatakse pidevalt juurde ka uusi lahendusi: hiljutised saavutused on näiteks kunstkivid ja betoonist töötasapinnad.

Kolm peamist tegijat

Välja on kujunenud mõned üldised lemmikud. «Kõige enam kasutatakse kõrgsurvelaminaadist tööpindu,» ütleb Härm. Tänapäevane tehnika võimaldab laminaadile anda loendamatul hulgal erinevaid mustreid, mistõttu laminaadiga annab imiteerida väga paljusid materjale. «Hästi populaarsed on naturaalset puitu ja marmorit imiteerivad dekoorid. Need näevad välja täpselt nagu päris,» räägib Härm.

Kuigi laminaat pole naturaalne materjal, julgeb Härm seda soovitada, sest tegu on hea lahendusega, mille sisuliselt ainsaks vaenlaseks on vesi – kui vesi pääseb kõrgsurvelaminaadist tööpinna vahele, paisutab see plaadi üles. Selle vastu aitab aga kõigi lõikekohtade korralik silikoonimine. Kuuma potti samuti otse laminaadile panna ei tohi, selleks tuleb alati kasutada kuumaalust. Kui need ettevaatusabinõud aga kasutusele võtta, on tegu väga pikaajalise lahendusega. «Õige kasutamise korral peab selline tööpind vastu vähemalt kümme aastat, kui mitte rohkem. Kõik sõltub mõistagi kasutajast,» lisab Härm. Ühtlasi on tegu kõige rahakotisõbralikuma materjaliga, mistõttu pole ka ime, et seda nii sageli kõigile teistele variantidele eelistatakse.

Teine ja üsna ootamatult äärmiselt menukaks muutunud tööpinnamaterjal on kvarts. «See materjal koosneb 93 protsendi ulatuses looduslikust kvartsist, ülejäänu on vaigust ja pigmentidest,» selgitab Härm. Kvartsi tugev eelis näiteks loodusliku graniitkivi ees on see, et materjal on mittepoorne, mistõttu see ei vaja nii suurt hooldamist nagu graniit. «Kvartsist tööpind on vastupidav ja hügieeniline, seda on kerge puhastada vee ja lapiga,» selgitab Härm.

Nende kahe materjali kõrval on Eesti köökidesse tasapisi jõudmas ka kunstkivist tööpinnad. Härmi ütlust mööda on tegemist küll hinnalt kõige kallima materjaliga, aga samas on see ka omaduste poolest kõige vahvam.

«See on käe all soe, sada protsenti niiskuskindel. Seda saab igatemoodi painutada ja vormida, näiteks on võimalik teha tööpind ja valamu ühes tükis. Tegemist on tugeva materjaliga, mida leidub sadades värvitoonides,» loetleb Härm omadusi, miks kunstkivi armastatakse. Ja nagu sellest veel vähe oleks – kui tekib vajadus parandada mõnd täket või kriimu, ajab spetsialist selle asja kliendi kodus kiiresti korda. Säärane kahjustuste parandus on võimalik üldse väga väheste materjalide puhul.

Hooldada on kõiki kolme loetletud tööpinda suhteliselt lihtne: tuleb vaid niiske lapiga üle tõmmata ja ongi korras. Erinevalt näiteks täispuidust, ei vaja ükski neist ülelihvimist, hooldusõlitamist ega muud taolist.

Valik tee harjumustest lähtuvalt