Eesti Korteriühistute Liit kiidab riigi korteriühistute riigilõivust vabastamise plaani heaks

«Korteriühistutele on see oluline seadusemuudatus, mida kindlasti toetame,» märkis Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse liige, õigusosakonna juhataja Urmas Mardi.

«Seega on ülimalt oluline olla kohtusse pöördumisel edukas. Juhul kui korteriühistu õigusvaidluse kaotab, peab ta ka riigilõivu tagantjärgi tasuma,» selgitas Mardi . Kehtiv riigilõivuseadus näeb tema sõnul ette, et hagiavalduse esitamisel tuleb tasuda riigilõiv määras, mis on toodud riigilõivuseaduse lisas 1. «Näiteks hagi puhul hinnaga 1000 eurot tuleb tasuda riigilõivu 175 eurot, kui aga hagi hind on 3000 eurot, 275 eurot,» tõi Mardi näite.