Video: räpase triikraua saab puhtaks selle esmaabikarbis leiduva tabletiga

Selgub, et triikraudade taldade puhastamisel ulatab abikäe ustav abiline meie esmakarpidest - paratsetamooli tablett. 36-aastane Rebecca Harris märgib, et leidis nõuande internetis ringi kolades. Uudishimu sai pereemast võitu ning seetõttu tuligi mitteusutav nipp järele proovida. Naine võttis sooja triikraua, asetas ühe paratsetamooli tableti selle tallale, hõõrus seda veidi laiali ning pühkis üleliigse mustuse suurema vaevata ära.

Ma olin tõesti üllatunud, et see töötas, rääkis pereema väljaandele homes.nine.com.au. Rebecca otsustas oma ettevõtmise üles filmida ning saadud tulemusi ülejäänud maailmaga jagada. Palavikuravimi ja valuvaigisti puhastavat toimet triikraual saab jälgida allolevast videost lähemalt.

«Väga paljud on sellest hämmingus. See on tohutult lihtne ja kiire ning paratsetamool on ju ometigi nii odav,» märkis naine valuvaigistava tableti kiituseks.