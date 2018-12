Kummaline, aga tõhus nipp, mis ei lase auto esiklaasil jäässe minna

Koduportaal Today Home jagab lahkelt nippi, kuidas hoida autoaknaid jäätumast. Õhtul enne seda, kui tead, et temperatuurid langevad allapoole nulli ja aknad suure tõenäosusega hommikuks jäässe läheksid, käi need üle pooleks lõigatud sibula või kartuliga.

Kuidas see toimima peaks? Mõlemas sisalduv suhkur tekitab aknale kattekihi ja kaitseb klaasi jäätumise eest, samuti ei jää selliselt töödeldud klaasile pidama lumi. Nii leiad hommikul eest täiesti puhta autoakna.

Selleks, et lukuauk öösel jäässe ei läheks, teibi see õhtul kinni. Et lumi, teedele puistatud sool ja liiv ning muu taoline talvel autot ei rikuks, vahata seda regulaarselt.