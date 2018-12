Fotod: enda meelest geniaalse köögiremondi teinud naine on internetis naerualune

Kui Anne Yvonne Stoltze oma üürikoju kolis, sai ta kohe aru, et köögikappidega tuleb midagi ette võtta - nende välimus ei meeldinud talle üldse. Niisiis pani naine pea tööle ja leidis, et parim lahendus on kappide ülekäimiseks kasutada washi- ehk kangasteipi, vahendab Apartment Therapy.

See on pehme liimiga lihtsalt eemaldatav teip, mis üürikodus elades selles mõttes hea lahendus mööbli värskendamiseks, et on pärast kergesti eemaldatav ega riku mööblit.

Stoltzel kulus köögimööbli teipimise peale umbkaudu 100 eurot, aega kulus umbkaudu 90 minutit ja ta ise on tulemusega äärmiselt rahul. Ta kasutas erineva mustriga teipe, et saada isikupärasem lahendus. Vaata pilte SIIT.

Aga internet leiab, et tegu on üsna lapsiku lähenemisega. «Ma ei saa parata, mulle meenutab see teismeliste kodukaunistamist,» ütleb üks kommentaator.

«Piltidel näeb see ju kena välja, aga lähedalt vaadates on näha teibiribade vahe- ja lõikekohad. Lisaks hakkab teip uksi kasutades kiiresti määrduma. See pole kindlasti parim lahendus,» lisab teine.

Kolmas lisab, et kuigi pealtnäha suurepärane idee, on see tegelikult väga halb mõte, sest kangasteip ei liimu üldse tugevalt ja koorub ajapikku igalt poolt lahti, päris kindlasti aga köögikappidelt, kus on ikka pisut niiskust.

«Sellepärast, et sa midagi teha saad, ei pea sa seda veel päriselt tegema,» on neljas halastamatu. Kiitvaid hinnanguid tehtud tööle on väga raske leida.