Algab advendiaeg ja hinge poeb rõõmus ootusärevus...

«Tänavu on meie jõulumaailma üks peategelasi Pähklipureja – ta esineb siin eri värvitoonides ja suurustes. Vahva on seegi, et nii mõnigi neist Pähklipurejaist purustab ka pähkleid,» ütleb Tallinna Kaubamaja turundusdirektor Enel Kolk. «Meil on sel aastal kaks trendi: «Muinasjutuline jõulurõõm» ja «Helge pidulikkus». Esimene, traditsioonilistes punastes ja rohelistes toonides kooslus on ühtaegu lustlik ja retrohõnguline, üsna suurte kuusekaunistustega. Sellesse kuuluvad ka käsitööehted, mis varasematel aastatel on väga menukaks osutunud. Paljud kuusekaunistuste kollektsionäärid ongi tänavusest valikust oma kogusse lisa leidnud. Ja nagu ütleb juba teise koosluse nimi «Helge pidulikkus», on see õrna värvipaletiga: karge, valge, särav, õrn ja elegantne, modernne. Eriti glamuursed on klaaskuulidest läbi kumavad õhkõrnad suled ja geomeetriliste mustritega ehted.»