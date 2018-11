Fotod: neli suurepärast ideed, kuidas väikest kodu jõuludeks kaunistada

A post shared by Rebekah Carey (@aandbcreative) on Dec 20, 2017 at 1:08pm PST

Siin pildil on mitu väga head ideed väikese kodu jaoks. Esiteks valged värvid: need töötavad pisikeses kodus alati ja paremini kui kõik teised, sest valge on kerge ja õhuline. Kui ruumi on vähe, pane oma jõulukuusk mõne laua või kapi nurgale.