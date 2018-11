Fotod: Tartu muinasjutulises sisehoovis müügisolev korter on tõeline boheemide kuningriik

Korter, üldpinnaga 31,6-ruutmeetrit, asub Tartu vanalinna muinsuskaitse alal. 1904. aastal kerkinud majas on kaheksa korterit ning tegus korteriühistu, kelle eestvedamisel ka kortermaja vaikselt taastatud on.

Ka korterit on viimase kolme aasta jooksul korralikult kaasajastatud - elutoa seintelt leiab ligi kahesaja aasta vanuse taastatud ristpalgi, paigaldatud on ka uued põrandalauad ja aknad. Lisaks on välja vahetatud kogu elektrijuhtmestik ja torustik.