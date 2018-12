Fotod: Kadriorus ootab ajalooline suvitusvilla uut pererahvast

Imekaunis maja asub 484-ruutmeetrisel krundil ning on sissekolimiseks valmis. Heas seisukorras eramu võlub eeskätt oma ajalooliselt põnevate lahenduste ning lõppviimistluste poolest.

Kahekorruselises eramus on viis tuba, millest kolm on magamistoad. Kadrioru pargis müüki paisatud majal on lisaks kaks suurt rõdu, kus soojadel suvepäevadel raamatu seltsis päikest nautida.