Eesti korteriühistud näitavad Euroopale head eeskuju

Euroopa Nõukogu jõudis 2017. aasta lõpupäevil kokkuleppele üldises lähenemisviisis direktiivile, millega kehtestatakse ühised üleeuroopalised eeskirjad tagamaks euroliidus konkurentsivõimelist, tarbijakeskset, paindlikku ja mittediskrimineerivat elektrienergia siseturgu. Liikmesriigid saavad sealjuures ajutiselt hindu reguleerida, et aidata ja kaitsta kütteostuvõimetumaid või haavatavamaid kodumajapidamisi.

Direktiiv on osa üleeuroopalisest puhta energia paketist, milles pööratakse tähelepanu eeskätt tarbijatele ja rõhutatakse hästitoimiva siseturu tähtsust. Kusjuures, tarbija väljub siit võitjana, kuna suureneb õiguste ning lahenduste hulk.

«Vaadates Eesti korteriühistute viimaste aastate renoveerimisaktiivust ja südikust võtta kasutusele innovatiivseid ja keskkonnasõbralikke lokaalseid taastuvenergeetika lahendusi, kattes tihti ära oma hoonete energiavajadused ja edastades ülejäägi võrku, siis tundub, et just Eesti korteriühistutel kui lõpptarbijate energia kogukondadel on ette näidata eeskuju väärivaid tulemusi tervele Euroopale,» märgib Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse esimees Andres Jaadla.