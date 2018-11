Pea peale paisatud üüriturg: meeleheitel üürileandjad pakuvad tasuta katusealust

Ülekuumenenud kinnisvaraturg kõrvetab ning näpistab koduomanikke igalpool maailmas. Austraalia üürileandjate meeleheide on koguni nii suur, et eluruume antakse üürile suisa poolmuidu, vahendab realestate.com.au.

Austraalia kinnisvaraturul on seisab üks korter kümnest tühjalt. Raketina taevasse pürgivad ruutmeetrihinnad, ehitusmahud ning jõhker konkurents on tinginud olukorra, kus üürileandja on nõus oma kodu teatud perioodiks tasuta välja üürima. Hinnanguliselt tehakse seda vaid ühe kalendrikuu lõikes, ei rohkem.