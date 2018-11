Väga paljud inimesed säilitavad maitseaineid valesti

Hoolsalt sätitud maitseaineriiul, kus kõik maitseained on ühesugustes purkides, näeb muidugi suurepärane välja, aga peaaegu ükski profikokk ei soovita midagi sellist tegelikkuses teha, vahendab The Kitcn.

Portaal kirjutab, et kõige õigem on hoida maitseaineid alati nende originaalpakendites, sest nii on tagatud nende kõige paremad säilitustingimused ja pole ohtu, et need niiöelda lahtuksid.