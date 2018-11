Foto: kas sina saad aru, mis sellel internetis ringleval kinnisvarafotol valesti on?

Queenslandis St Lucia linnaosas Sanford Streetil asuv kortermaja on kahtlemata moodne ja luksuslik: selle akendest avanevad vaated Brisbane´i jõele. See jõgi on küll ilus ja võimas, aga mitte päris nii ilus nagu piltidel näidata on üritatud.

Nimelt on jõega fotosid töödeldud nii, et kohalike jaoks on jõevesi täiesti tundmatuseni muutunud: tavapärase pruuni tooni Brisbane´i asemel on seal näha imelist kristallsinist vett. Satelliidifotolt on näha, et tegelikkuses on jõe värv oluliselt teistsugusem.