Fotod: tüüpilise eramu räämas pööningust sai uskumatu vannituba

Catherine ja Bryan Williamson, kellele kuulub disainiettevõte Mix Design Collective, jagab oma blogis, kuidas nad tüüpilise viilkatusega eramu teise korruse vannitoa valmis ehitasid. See oli paras väljakutse, sest kaldlagi ei ole vannitoa jaoks just ideaalseim lahendus.

Kitsas pikas ruumis on kasutatud kõiki nippe, et seda visuaalselt avardada. Tuleb tunnistada, et tulemus on suurepärane. Rohkem paari projekte näeb nende blogist.