Iga kuues elektrooniline enampakkumine viib müügini

Valdavalt müüakse enampakkumistel kinnisvara ja vallasvara. Enampakkumistele pannakse sageli ka erinevaid nõudeõigusi võlgniku vastu, samuti pakutakse müügiks osalusi äriühingutes. Kui võlgnikul pole õnnestunud muul viisil oma võlakoormast lahti saada, pannakse tema kogu olemasolev vara enampakkumisele. «Täitemenetluses on reegel, et võlgniku kinnisvara ei realiseerita, kui nõuet on võimalik täita kas varaliste õiguste või vallasvara arestimise ja realiseerimise teel,» märkis Kadak