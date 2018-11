Enampakkumise korraldaja võib igal ajal tehingule kriipsu peale tõmmata

Eesti Vabariigis on nõuete sundtäitmise pädevus täitemenetluses kohtutäituritel ja pankrotimenetlustes pankrotihalduritel. Arestitud vara müük on Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja esimehe Mati Kadaku sõnul reeglina elektrooniline. Seejärel võib ka suulise või kirjaliku enampakkumise teel oma vara müüa, ent praktika näitab, et üldjuhul otsustatakse pigem elektroonilise variandi kasuks.