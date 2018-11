Fotod: vaikses Muraste külas ootab pererahvast üks tõeliselt isemoodi korter

Kolmetoaline korter, üldpinnaga 114,8-ruutmeetrit, on tegelikult kahest korterist kokku ehitatud. Tegemist on avara ja valgusküllase korteriga, mille eelisteks on kiiduväärt planeering, suured ja avarad ruumid ning kolm suurt rõdu, kus kohvitass käes hommikupäikest tervitada.