Baltikumi kalleimad elamispinnad leiab Eestist

«Analüüsi tulemused näitavad, et enamus kinnisvaraliikidest on Eestis kallim kui Lätis ja Leedus. Kui võrrelda keskmist brutokuupalka, mis on samuti kõrgeim Eestis, on siinne kinnisvara kõrgem hind mõistetav,» ütles Maa-ameti kinnisvara hindamise osakonna peaspetsialist Johannes Nõupuu. «Muidugi tasub siinkohal meeles pidada piirkondlikke erinevusi kinnisvara hinnatasemetes ja seda kõigis kolmes Balti riigis,» märkis Nõupuu.