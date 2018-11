Kolm head nõuannet, mille abil kodus igapäevast stressitaset vähendada

Toalilli peaks leiduma igas toas ja pigem rohkem kui vähem. Need on visuaalselt ilusad, aga rohelus on teada-tuntud stressivähendaja ja õhupuhastaja. Toataimed toodavad hapnikku ja hoiavad koduse elu mõnusamana. Taimede eest hoolitsemine on samuti märkimisväärselt stressimaandava toimega.