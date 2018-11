Fotod: firma ehitas suurepärase uusarenduse ühtki puud maha võtmata

Arhitektuuribüroo Abraham John Architects leidis suurepärase võimaluse ehitada uusarendus ümber ligi saja aastaste puude ilma, et ehitustegevus puid kuidagi kahjustanud oleks, vahendab Inhabitat.

FOTO: inhabitat.com

Enam kui 600-meetrise maja ees kõrguvad 19 vana palmipuud ja majaomanikul polnud soovi neid maha võtta. Vastupidi: eesmärk oli maja püsti panna nii, et ükski puu vähimalgi määral ei kannataks.

Kogu maja arhitektuur on tuletatud faktist, et puud peavad ellu jääma. Lisaks tuli maja ehitada ka võimalikult looduslähedastest materjalidest, niisiis on selle püstitamiseks kasutatud näiteks palju kivi ja savi.

FOTO: inhabitat.com

Maja on arhitektuuriliselt väga põnev ja sopiline. Kõik erinevad osad on omavahel ühendatud erinevate väliterrassidega. Majas on palju loomulikku valgust.

Maja juurde kuulub ka bassein. Hoones sees ja selle ümbruses on olemas kõik mugavused ja luksused, mida üks villaomanik igatseda võib. Kuid see kõik on saavutatud ümbritsevat loodust vähimalgi määral kahjustamata.

FOTO: inhabitat.com