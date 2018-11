Fotod: Eestis on müüa 1855. aastal ehitatud heas korras maja

1855. aastal ehitatud maja õhikorrus on 304 ruutmeetrit suur. Maja pööning lisab hoonele veel 250 ruutmeetrit. Maja ees on saja ruutmeetri suurune terrass.

Tahutud rõhtpalkidest puhasnurgaga laotud hoonel on paekivisokkel, rõhtlaudadest välisvooder ja terasplekist viilkatus. Hoone keskel asub saal koos lavaga.

Lisaks lavaga saalile ja köögile on hoones kaheksa tuba. Uued uksed ja aknad on tellitud vanade eeskujul. Hoonet köeti 10 ahjuga, tänaseks on vanad plekkahjud asendatud kaminate ja pliidiga mis annavad piisavalt soojust suvekodule, kevadest sügiseni.