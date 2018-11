Lihtne nipp, mille abil tuba oluliselt hubasemaks muuta

«Sisekujunduses on tekstiilide ülesanne anda emotsioonidele kuju. Kardinate ja sisustustekstiilide valik muudab ruumi tunnetust,» ütleb kardina- ja sisekujundusfirma Fabricor juht Marika Tani.

Sisekujundusstuudio Home For Soul kujundaja Katariina Kalda jaoks on kardinad ka üks kõige olulisematest sisustuselementidest. «Kardinad annavad ruumile juurde hubasust, tekstuuri ja toovad kolmanda elemendi ruumi kujundusele,» räägib Kalda. «Näiteks elutoas on oluline seinte viimistlus, põranda viimistlus, diivan. Kuid täpselt sama oluline on ka kardin, mis on akna ees,» lisab ta. Seepärast alustab sisekujundaja kardinatele mõtlemisega juba seinaviimistluse ja mööbli valikuga samal ajal.

Kardinatega arvestamist enne toa kujundamist peab oluliseks ka kardinakunstnik Pille-Riin Dolenko. «Nii nagu iga rätsepaülikond saab loodud erimõõtu figuurile või ka natuurile, kehtib täpselt sama ka ruumide ja nende kardinate kohta,» ütleb Dolenko. See on väga oluline nüanss kardinate valikul ja paigutusel: need peavad sobima just sinu kodu ning soovidega.

Vali sobiv aknakate ja kangas vastavalt ruumile

Esimesena tuleks kardinate valikul mõelda, milline on kardina eesmärk ja millised on aknad, kuhu need paigutatakse. Kindlasti tasub läbi mõelda, kuidas kardinad jagunevad, kui need on külgedele tõmmatud. «Tihti on uute majade puhul probleem, et kardinaid on raske akende vahel jagada, sest akende vahel on talad, postid, uksed,» toob sisekujundaja Katariina Kalda näite. «Oluline on teada, kuidas aknad ja uksed lahti käivad ja kuhu ma lükkan kardina, kui ma tahan rõdule minna,» ütleb ta.

Stiili poolest peaksid aknakatted sobituma ruumi ülejäänud konteksti. Kasuta õhulist kangast, kui soovid kerget üldmuljet, raskemaid kangaid aga juhul, kui soovid täiendada klassikalist stiili. «Õnneks on trendiskaala lai. Peab möönma, et minimalism on taandunud ja interjööridesse on tulnud juurde suuri mustreid ja huvitavaid värvikombinatsioone,» räägib kanga valikust Marika Tani. Üldjuhul muudavad heledamad kangad ruumid avaramaks, tumedad kangad aga väiksemaks ja hämaramaks.

Kuid kardinad peaksid olema ka praktilised ning see oleneb just ruumi funktsioonist. Vaata ka üle, mis on aknaava ümber: kuidas kombineerida kardinaid radiaatorite, diivani või lauaga. Näiteks on just Rooma kardinat hea kasutada köögis, kus see langeb töötasapinnani või kabinetis, kus akna ees on kirjutuslaud. Lisaks on võimalus kasutada voldikkardinad, kui on soov vältida mitut kihti tekstiilikardinaid.

Jälgi kardinate proportsioone kogu ruumi suhtes

Kardinatel on võime muuta aknaid näiliselt suuremaks. «Peab mõistma, et kardinad võtavad enda alla nii füüsiliselt kui ka optiliselt üsna suure osa igast toast,» selgitab kardinakunstnik Dolenko. «Klassikalised päeva- ja külgkardinad teevad võlutrikke akna ja ruumi proportsioonide muutmisel,» lisab ta. Seega on oluline jälgida, kui kõrgele ulatuvad kardinad ja kui suure osa seinast need katavad.