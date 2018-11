Üks inimene viiest varjab oma üürileandja eest üht olulist asjaolu

Hirmul on teadagi suured silmad. Üürikodus elavate lemmikloomaomanike hirm on koguni nii suur, et lausa neljandik neist on otsustanud oma lemmikut üürileandja eest varjata, vahendab housebeautiful.com.

Kinnisvaraportaal Spareroom uuringu järgi on 78 protsenti lemmiklooma omavatest üürnikest olnud kimpus uue elukoha hankimisega. Keskmiselt kaks korteriomanikku kolmest keeldub sealjuures lemmikloomamanikest kandidaatidega edasistest läbirääkimistest. See on omakorda kutsunud esile olukorra, kus väga suur osa lemmikloomapidajaid otsustab oma neljajalgset kaaslast üürileandja eest varjata. Seda teed on läinud koguni 21 protsenti üürnikest.