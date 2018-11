Haruldane pakkumine: loo oma kodu ajaloolisse Viljandi tütarlaste gümnaasiumisse

Ajaloolise gümnaasiumi kinnistu, üldpinnaga 1654-ruutmeetrit, kuulub momendil ühiskondlike ehitiste alla, ent seegi kuuluvus pole täielikult kivisse raiutud. Sihtotstarvet on nimelt võimalik veel muuta.

Müügisolevalt kinnistult leiab kaks hoonet - Linnu 4 ja Linnu 4a. Neist esimese puhul on tegemist kahekorruselise viilkatusega hoonega, mille ehitamisel on lähtutud hilisklassistsistlikust stiilist. Hoone konstruktsioonid on valdavalt puidust, püst- ja rõhtpalkidest.