Tõeline saavutus: neljaliikmeline pere elab mugavalt üheksaruutmeetrises kodus

Travis ja Lexi Rosen tegid elus kannapöörde nagu paljud nendeealised: nad loobusid kellast kellani kontoritööst, müüsid maha suure osa oma maisest varast ja ehitasid koduks kõigest üheksaruutmeetrise pinnaga kaubiku, vahendab Apartment Therapy. Üsna ebatüüpiliselt aga on nende teekonda kaasa tegemas kaks last: Finley ja Zealand.

2017. aasta Mercedes Sprinteri koduks kujundanud paar ütleb, et nad olid sellest sammust kaua unistanud. Kui lapsed said piisavalt vanaks, aga ei olnud veel kooliealised, oli selge, et see peab juhtuma kas nüüd või mitte kunagi. «Me tahtsime anda oma lastele lapsepõlve, mida nad kunagi ei unustaks,» ütleb Travis.

70 protsenti ajast rändab perekond mööda Ameerika Ühendriike ringi. Paikseks jäädakse vahel vaid mõneks hetkeks ja selleks, et Travis saaks teha oma turundustööd. Paaril on käsil hoogne rahakogumine, et saaks terve aasta peatusteta teel olla. See reis peaks algama 2019. aasta kevadel ja eesmärgiks on külastada kõiki riigi osariike.

«Otsus sellise elustiiliga nüüd ja kohe alustada sündis üle öö nagu paljud meie otsused. Müüsime maha oma maja, sulgesime ettevõtte ja kolisime bussi ehitamise ajaks sugulaste juurde,» räägib perepea. Kuu kuu pärast olid nad valmis teele asuma.

Kaubikus on olemas kõik mugavused: kaks eraldi magamisala, tilluke köök, kus on isegi ahi, panipaik ja tualett kompostiva potiga ning välidušš. Et ruum tunduks avaram, on see helge ja valge.

Pere ei eitagi, et teel olles läheb tillukeses kodus vahel klaustrofoobiliseks, aga see mure kaob nii pea, kui nad kusagil ankrusse jäävad ja õues olla saavad. «Suur osa meie päevast möödub õues. Paigal olles käime kaubikus vaid söömas ja magamas,» ütleb Lexi.

Kindlasti ei taha paar jätta kõigile muljet, et kaubikuelu on lihtne: kui oled harjunud oma isikliku ruumi ja eraldumisvõimalusega, võib see, vastupidi, olla algul väga raske.

Sellest hoolimata on nad oma otsusega väga rahul. «See on õpetanud meile, et selleks, et olla õnnelik, ei pea sa olema naabrist või üldse kellestki teisest parem. Elus on olulised hoopis muud väärtused,» ütleb Lexi.