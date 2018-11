Tähelepanu, aiasõbrad: talv tuleb pikk, külm ja lumine

Kõik ennustused näitavad seda, et kuigi sügis oli pikk ja soe, tuleb talv pikk ja külm, mitte plusskraadide ja vähese lumega, vahendab Apartment Therapy.

Väga madalate temperatuuride ennustus ei kehti mitte ainuüksi põhjamaadele, vaid ka nendele piirkondadele, kus tavaliselt talved pigem pehmed on, näiteks Lõuna-Euroopa.

Aiaomanikele tähendab see seda, et kes veel vähegi kõhkles, kas talveõrnu taimi põhjalikult katta või ei, võiks selle töö juba lähiajal siiski ette võtta. Roosid vajavad korralikku katet siis, kui temperatuur on püsivalt -10 kraadi või alla selle, aga muldamise võiks juba ära teha.