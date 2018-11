Väga suur viga, mida paljud külalised võõras kodus tegema kipuvad

Nimelt eeldavad väga paljud külalised, et peo algusaeg on soovituslik, mitte kohustuslik, ja pole hullu, kui nad etteteatamata saabuvad kokkulepitud ajast oluliselt varem, vahendab Popsugar.

See on väga ebaviisakas ja äärmiselt jõhker võõrustaja suhtes. «Me teame ju kõik, et viimastel tundidel enne külaliste saabumist käib kibe ettevalmistamine. Kes teeb süüa, kes kraamib - väga vähesed meist tahavad sinna kõrvale külalisi passima, eriti, kui pole osanud sellega arvestada,» ütleb etiketiekspert Cindy Joe.